Збірна України з мініфутболу / facebook.com/ukraineminifootball

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Збірна України з мініфутболу стала срібним призером Євро-2026, яке відбувалося у словацькій Братиславі.

У фіналі континентальної першості "синьо-жовті" зазнали поразки від чинного чемпіона світу, команди Азербайджану, з рахунком 0:2 .

На 7-й хвилині зустрічі азербайджанців вивів уперед Мірмехді Рзаєв, а в компенсований до другого тайму час, на 50+5-й хвилині, крапку в цьому поєдинку поставив Іса Атаєв.

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Огляд матчу Україна — Азербайджан

Для збірної України з мініфутболу це був перший в історії фінал чемпіонату Європи. Наша команда вперше виграла медалі Євро.

Зазначимо, що на груповому етапі збірна України (7 очок) посіла перше місце у квартеті C, обігравши Бельгію (4:0) та Туреччину (3:2), а також зігравши внічию із Сербією (1:1).

В 1/8 фіналу підопічні Олександра Бондаря перемогли Португалію (3:1), у чвертьфіналі розгромили Грузію (4:0), а в півфіналі розбили Угорщину (5:1).

Раніше повідомлялося, що збірна України з футболу з новим головним тренером обіграла Польщу в товариському матчі.

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