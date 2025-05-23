Збірна України з мініфутболу вдруге поспіль програла на ЧС-2025 і залишилася без плейоф

Збірна України з мініфутболу / © Федерація мініфутболу України

Реклама

Збірна України з мініфутболу зазнала поразки від команди Туреччини (1:3) у своєму другому матчі на чемпіонаті світу-2025, який відбувається в столиці Азербайджану – Баку.

У складі турецької збірної хет-трик оформив Емре Хачаоглу, а в українців єдиний гол забив Вадим Іванов.

Для української команди це друга поразка поспіль на ЧС-2025 з мініфутболу. "Синьо-жовті" за тур до кінця втратили шанси на вихід до плейоф.

Реклама

На старті турніру Україна зазнала розгромної поразки від Англії (0:4), а Туреччина і Угорщина зіграли внічию (0:0). У другому турі Англія та Угорщина розійшлися миром (1:1).

Турнірне становище перед заключним туром: Англія (4 очки), Туреччина (4), Угорщина (2), Україна (0).

У заключному турі групового раунду збірна України зіграє проти Угорщини (25 травня о 15:30), але цей матч уже не матиме для "синьо-жовтих" жодного турнірного значення.

До стадії плейоф пройдуть по дві найкращі команди з кожної групи.

Реклама

Усі матчі збірної України на ЧС-2025 з мініфутболу можна подивитися на платформі Київстар ТБ .

Аби вам було зручніше стежити за улюбленими спортивними подіями, користуйтеся оновленим тематичним розділом – "Спорт" . Тут ви знайдете актуальний розклад, анонси матчів і змагань, а також зможете швидко обрати контент, який вас цікавить. Вболівайте за улюблених спортсменів зручно й без зайвих зусиль – усі спортивні події в одному місці на платформі Київстар ТБ.