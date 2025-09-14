Збірна України з пляжного футболу бойкотуватиме матч за "бронзу" суперфіналу Євроліги-2025

Збірна України з пляжного футболу / © Асоціація пляжного футболу України

Чоловіча збірна України з пляжного футболу бойкотуватиме матч за бронзові медалі суперфіналу Євроліги-2025 проти команди Білорусі.

Про це на своїй офіційній сторінці у Facebook повідомила Асоціація пляжного футболу України.

"Суперником збірної України у матчі за 3-тє місце мала б стати збірна, яка представляє країну із самопроголошеним президентом (ця команда програла в іншому півфіналі Іспанії 3:6). Однак цей поєдинок збірна України бойкотуватиме через те, що Білорусь – посіпака країни-терористки.

Українці таким чином посідають 4-те місце Євроліги-2025. У фінальному матчі головний трофей розіграють Італія та Іспанія", – йдеться у заяві Асоціації пляжного футболу України.

Зазначимо, що у півфіналі турніру збірна України поступилася Італії з рахунком 1:4, а Білорусь програла Іспанії – 3:6.

Збірна України з пляжного футболу вже не вперше бойкотує змагання через збірну Білорусі. 2023 року "синьо-жовті" відмовилися грати в Євролізі через участь білорусів, а згодом з тієї ж причини знялися з чемпіонату світу-2024.