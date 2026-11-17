Збірна України з футболу / © УАФ

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Збірна України з футболу обіграла команду Грузії в матчі заключного, шостого туру групового етапу Ліги націй-2026/27. Через повномасштабну війну з російськими окупантами номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок відбувся на стадіоні "Кошицька футбольна арена" у словацькому місті Кошице та завершився з рахунком 1:0.

Поєдинок розпочався з того, що команди хвилиною мовчання вшанували пам'ять ексфутболіста збірної України Романа Максимюка, який загинув на війні проти РФ.

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Підопічні Андреа Мальдери відкрили рахунок уже на першій хвилині зустрічі — Данило Сікан перехопив м'яч перед штрафним майданчиком суперника й на 53-й секунді влучно пробив низом у дальній кут.

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Це найшвидиший гол збірної України в офіційних матчах. Попередній рекорд належав Роману Яремчуку — у вересні 2021 року він забив на 2-й хвилині матчу кваліфікації чемпіонату світу-2022 проти Казахстану.

Водночас українці двічі забивали на першій хвилині у товариських матчах. Андрій Ярмоленко відзначився уже на 15-й секунді товариського матчу з Уругваєм у вересні 2011 року. Також Сергій Ребров забив на 53-й секунді товариського матчу з Грузією в серпні 1998 року.

Після забитого м'яча "синьо-жовті" продовжили атакувати й створили ще кілька моментів: Геннадій Синчук двічі пробив повз ворота, ще одного удару над поперечиною завдав Георгій Судаков.

До середини першого тайму грузинська збірна перехопила ініціативу й декілька разів серйозно загрожувала воротам української команди. Найкращий шанс зрівняти рахунок на 22-й хвилині мав Гіоргі Кочорашвілі, але влучив у поперечину ударом злету після подачі з кутового. Щоправда, арбітр зафіксував порушення правил з боку Луки Лочошвілі.

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На 28-й хвилині грузини створили ще один небезпечний момент після кутового, яких суперник українців заробив аж вісім за перший тайм. Цього разу Жорж Мікаутадзе пробив злету з гострого кута, але Дмитро Різник здійснив сейв.

На 42-й хвилині Грузія мала ще один шанс забити — Гіоргі Квернадзе змістився з лівого флангу в центр і пробив низом, однак Різник спіймав м'яч до рук. На перерву збірна України вирушила з мінімальною перевагою в рахунку.

У другому таймі команди обмінювалися моментами, але рахунок на табло не змінився.

На 82-й хвилині збірна Грузії могла залишитися в меншості — Ніка Гагнідзе отримав другу жовту картку за те, що на лівому фланзі оборони збив Іллю Забарного. Однак після перегляду моменту на VAR арбітр скасував другий "гірчичник" Гагнідзе і команди продовжили грати у рівних складах.

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І все ж, грузинам довелося догравати матч у меншості, адже на 90+1-й хвилині Лочошвілі сфолив проти Романа Яремчука та заробив другу жовту картку.

Україна — Грузія — 1:0

Гол: Сікан, 1-ша хвилина

Україна: Різник — Забарний, Сарапій, Матвієнко, Миколенко — Синчук (Кащук, 64), Ярмолюк, Назарина, Судаков (Бондар, 90+2) — Краснопір (Очеретько, 57), Сікан (Яремчук, 64).

Грузія: Мамардашвілі — Какабадзе (Майсурадзе, 89), Гоглічідзе, Лочошвілі, Азаров — Гагнідзе (Моісцрапішвілі, 84), Кочорашвілі — Давіташвілі (Зівзівадзе, 56), Чакветадзе (Гагуа, 90), Квернадзе (Єгоян, 85) — Мікаутадзе.

Попередження: Краснопір — Какабадзе, Лочошвілі, Кочорашвілі, Гагнідзе

Вилучення: Лочошвілі

Завдяки цьому результату збірна України (7 очок) посіла третє місце у групі та зберегла прописку в дивізіоні B Ліги націй на наступний сезон.

Збірна Грузії (2 бали) фінішувала на останній сходинці в квартеті й у березні 2027 року гратиме стикові матчі за право залишитися у дивізіоні В проти команди дивізіону С.

Переможцем групи стала Північна Ірландія (12 очок), яка в заключному турі на виїзді зіграла внічию з Угорщиною (11 пунктів) з рахунком 1:1.

Таким чином, північноірландці напряму підвищилися до елітного дивізіону Ліги націй, а угорці, посівши друге місце у групі, навесні наступного року зіграють стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А.

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