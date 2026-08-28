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Збірна України з сокки переможно стартувала на чемпіонаті світу-2026
У своєму першому матчі на турнірі "синьо-жовті" обіграли команду Лівану.
Збірна України з сокки стартувала на чемпіонаті світу-2026, який триває у німецькому Ессені, перемогою над командою Лівану з рахунком 2:0.
Обидва голи у складі "синьо-жовтих" забив Костянтин Метленко.
У паралельному матчі групи, де виступає Україна, збірна Грузії перемогла Пакистан з рахунком 5:3.
Далі українська збірна зіграє з Пакистаном (30 серпня о 16:00) та Грузією (1 вересня о 22:00).
Зазначимо, що збірна України з сокки є віцечемпіоном світу 2023 року.
Нагадаємо, що Socca — різновид футболу, де грають команди у форматі 6 на 6 гравців, два тайми по 20 хвилин. Від мініфутболу відрізняється кількістю гравців та розміром поля.