Збірна України з сокки переможно стартувала на чемпіонаті світу-2026

Збірна України з сокки / Socca Ukraine

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Збірна України з сокки стартувала на чемпіонаті світу-2026, який триває у німецькому Ессені, перемогою над командою Лівану з рахунком 2:0 .

Обидва голи у складі "синьо-жовтих" забив Костянтин Метленко.

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У паралельному матчі групи, де виступає Україна, збірна Грузії перемогла Пакистан з рахунком 5:3.

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Далі українська збірна зіграє з Пакистаном (30 серпня о 16:00) та Грузією (1 вересня о 22:00).

Зазначимо, що збірна України з сокки є віцечемпіоном світу 2023 року.

Нагадаємо, що Socca — різновид футболу, де грають команди у форматі 6 на 6 гравців, два тайми по 20 хвилин. Від мініфутболу відрізняється кількістю гравців та розміром поля.

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