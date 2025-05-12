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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Збірна України з тенісу дізналася суперника у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг

На "синьо-жовтих" чекає протистояння з іспанками.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

У понеділок, 12 травня, відбулося жеребкування фінальної частини Кубка Біллі Джин Кінг, під час якого свого суперника у чвертьфіналі зокрема дізналася і збірна України.

В 1/4 фіналу українські тенісистки позмагаються з Іспанією. Переможець цього протистояння у півфіналі зіграє з тріумфатором пари Італія – Китай.

В іншій частині турнірної сітки у чвертьфіналах Казахстан протистоятиме США, а Японія зустрінеться з Великою Британією.

Фінальний турнір Кубка Біллі Джин Кінг-2025 відбудеться від 16 до 21 вересня у китайському Шеньчжені.

Збірна України з тенісу вперше зіграє у фінальній стадії Кубка Біллі Джин Кінг після ребрендингу турніру.

Це стало можливим завдяки тому, що у квітні збірна України з Еліною Світоліною та Мартою Костюк у складі виграла свою відбіркову групу, де змагалася з Польщею та Швейцарією.

До цього "синьо-жовті" тричі поспіль зупинялася за крок від фінальної частини турніру, зазнаючи поразок у кваліфікаційному раунді.

Раніше українки двічі в історії грала у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг: 2010-го та 2012-го. Тоді до світової групи виходили вісім команд, які грали матчі на виліт. Українки вибували одразу в першому раунді.

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