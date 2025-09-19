Збірна України з тенісу програла Італії та не вийшла до фіналу Кубка Біллі Джин Кінг

Марта Костюк / © Associated Press

Збірна України з тенісу програла Італії в матчевому протистоянні у півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг.

У вирішальній третій грі український тандем Марта Костюк / Людмила Кіченок поступився італійкам Жасмін Паоліні та Сарі Еррані з рахунком 2:6, 3:6.

Раніше в одиночних матчах Костюк обіграла Елізабетту Коччаретто, а Еліна Світоліна програла Паоліні.

Відтак саме парна зустріч визначала, хто вийде до фіналу. Тож італійки перемогли збірну України з рахунком 2:1 і у фіналі захищатимуть звання чинних чемпіонок турніру.

Зазначимо, що у чвертьфіналі збірна України завдяки перемогам Костюк і Світоліної перемогла Іспанію (2:0), а італійки обіграли Китай (2:0).

У фіналі Кубка Біллі Джин Кінг-2025 збірна Італії позмагається з переможцем півфіналу США – Велика Британія.

Збірна України з тенісу взяла участь у фінальній стадії Кубка Біллі Джин Кінг вперше після ребрендингу турніру та вперше в історії дійшла до півфіналу.

Участь у фінальній стадії Кубка Біллі Джин Кінг-2025 українська збірна забезпечила собі завдяки тому, що у квітні цього року зі Світоліною та Костюк у складі виграла свою відбіркову групу, де змагалася з Польщею та Швейцарією.

До цього "синьо-жовті" тричі поспіль зупинялися за крок від фінальної частини турніру, зазнаючи поразок у кваліфікаційному раунді.