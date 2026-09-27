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Збірна України з тенісу зазнала поразки в історичному фіналі Кубка Біллі Джин Кінг
Українські тенісистки програли чешкам у вирішальному протистоянні за трофей.
Жіноча збірна України з тенісу поступилася Чехії у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг-2026.
Вирішальна матчева зустріч за трофей завершилася поразкою українок з рахунком 0:2 — наші тенісистки програли обидва одиночних поєдинки.
Спочатку Ангеліна Калініна поступилася Кароліні Муховій — 2:6, 3:6. А потім Еліна Світоліна програла Лінді Носковій — 3:6, 6:7.
Таким чином, Україна достроково програла Чехії у першому в своїй історії фіналі Кубка Біллі Джин Кінг.
Для Чехії ж це перший титул у новітній історії турніру та 12-й загалом. Більше трофеїв лише у збірної США — 18 кубків.
Нагадаємо, у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг збірна України здолала Бельгію, а в півфіналі наші тенісистки обіграли Італію.
Раніше повідомлялося, що російська ракета знищила квартиру родини відомої української тенісистки в Одесі.