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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Збірна України з тенісу зазнала поразки в історичному фіналі Кубка Біллі Джин Кінг

Українські тенісистки програли чешкам у вирішальному протистоянні за трофей.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

Жіноча збірна України з тенісу поступилася Чехії у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг-2026.

Вирішальна матчева зустріч за трофей завершилася поразкою українок з рахунком 0:2 — наші тенісистки програли обидва одиночних поєдинки.

Спочатку Ангеліна Калініна поступилася Кароліні Муховій — 2:6, 3:6. А потім Еліна Світоліна програла Лінді Носковій — 3:6, 6:7.

Таким чином, Україна достроково програла Чехії у першому в своїй історії фіналі Кубка Біллі Джин Кінг.

Для Чехії ж це перший титул у новітній історії турніру та 12-й загалом. Більше трофеїв лише у збірної США — 18 кубків.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг збірна України здолала Бельгію, а в півфіналі наші тенісистки обіграли Італію.

Раніше повідомлялося, що російська ракета знищила квартиру родини відомої української тенісистки в Одесі.

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