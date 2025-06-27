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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
532
Час на прочитання
1 хв

Збірна України з волейболу на тайбрейку вирвала перемогу над Японією в Лізі націй (відео)

"Синьо-жовті" виграли свій четвертий поєдинок на турнірі та продовжують йти у зоні плейоф.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Чоловіча збірна України з волейболу

Чоловіча збірна України з волейболу / © Федерація волейболу України

Чоловіча збірна України з волейболу здобула перемогу над командою Японії у своєму сьомому матчі у Лізі націй.

Поєдинок завершився тріумфом "синьо-жовтих" з рахунком 3:2 за сетами – 24:26, 25:17, 25:18, 22:25, 15:13.

Для збірної України це четверта перемога в турнірі. На старті Ліги націй наша команда обіграла США (3:0) та Кубу (3:2), після чого програла Бразилії (2:3), Ірану (2:3) та Франції (0:3), а потім перемогла Туреччину (3:0).

Таким чином, тепер на рахунку української команди 4 перемоги та 3 поразки. "Синьо-жовті" продовжують йти у зоні плейоф.

Наступний матч у Лізі націй українці проведуть у неділю, 29 червня, проти Болгарії. Початок – о 19:00 за київським часом.

Чоловіча збірна України з волейболу вперше в історії грає у Лізі націй.

Кожна збірна на груповому етапі турніру проведе по 12 матчів, після чого визначаться вісім команди, які вийдуть до плейоф.

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