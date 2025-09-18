- Дата публікації
-
Збірна України з волейболу програла Італії та не вийшла до плейоф чемпіонату світу-2025
"Синьо-жовті" у вирішальному поєдинку не подужали чинних чемпіонів світу.
Чоловіча збірна України з волейболу програла Італії у заключному, третьому матчі групового етапу чемпіонату світу-2025, який відбувається на Філіппінах.
Підопічні Рауля Лосано поступилися чинним чемпіонам світу з рахунком 0:3 за сетами – 21:25, 22:25, 18:25.
У підсумку "синьо-жовті" посіли третє місце в групі та не вийшли до плейоф.
Зазначимо, що в стартовому матчі групового етапу наша команда програла Бельгії (0:3), а потім перемогла Алжир (3:0).
Турнірна таблиця групи F
1. Бельгія – 3 перемоги (3 матчі), 8 очок (9:2 різниця сетів)
2. Італія – 2 перемоги (3), 7 очок (8:3)
3. Україна – 1 перемога (3), 3 очки (3:6)
4. Алжир – 0 перемог (3), 0 очок (0:9)