Проспорт
123
Збірна України з волейболу програла Італії та не вийшла до плейоф чемпіонату світу-2025

"Синьо-жовті" у вирішальному поєдинку не подужали чинних чемпіонів світу.

Максим Приходько
Україна – Італія (волейбол)

Україна – Італія (волейбол) / © Федерація волейболу України

Чоловіча збірна України з волейболу програла Італії у заключному, третьому матчі групового етапу чемпіонату світу-2025, який відбувається на Філіппінах.

Підопічні Рауля Лосано поступилися чинним чемпіонам світу з рахунком 0:3 за сетами – 21:25, 22:25, 18:25.

У підсумку "синьо-жовті" посіли третє місце в групі та не вийшли до плейоф.

Зазначимо, що в стартовому матчі групового етапу наша команда програла Бельгії (0:3), а потім перемогла Алжир (3:0).

Турнірна таблиця групи F

1. Бельгія – 3 перемоги (3 матчі), 8 очок (9:2 різниця сетів)

2. Італія – 2 перемоги (3), 7 очок (8:3)

3. Україна – 1 перемога (3), 3 очки (3:6)

4. Алжир – 0 перемог (3), 0 очок (0:9)

