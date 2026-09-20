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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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259
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Збірна України з волейболу програла Румунії та вибула з Євро-2026

"Синьо-жовті" не зуміли пробитися до чвертьфіналу континентальної першості.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Чоловіча збірна України з волейболу

Чоловіча збірна України з волейболу / CEV

Чоловіча збірна України з волейболу поступилася Румунії в матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2026.

Поєдинок завершився поразкою "синьо-жовтих" з рахунком 0:3 за сетами (22:25, 21:25, 28:30).

Таким чином, збірна України вибула з континентальної першості, а румуни вийшли до чвертьфіналу, де позмагаються з переможцем пари Франція — Португалія.

Повне відео матчу Україна — Румунія

Нагадаємо, на груповому етапі Євро-2026 збірна України виграла чотири з п'яти матчів, посівши друге місце у своїй групі.

"Синьо-жовті" обіграли Ізраїль (3:1), Північну Македонію (3:0), Болгарію (чинних віцечемпіонів світу, 3:1) та Португалію (3:0).

Єдиної поразки на шляху до плейоф команда Рауля Лосано зазнала в заключному турі від Польщі (чинних чемпіонів Європи, 0:3).

Збірна України вчетверте поспіль зіграла у плейоф чоловічого Євро з волейболу. На попередньому чемпіонаті Європи "синьо-жовті" дійшли до чвертьфіналу.

Раніше повідомлялося, що збірна України з волейболу не зуміла вийти до плейоф жіночого Євро-2026.

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