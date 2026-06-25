ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
20
Час на прочитання
1 хв

Збірна України з волейболу розтрощила чинних чемпіонів світу в Лізі націй

"Синьо-жовті" не залишили шансів чинному чемпіону світу, команді Італії.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Чоловіча збірна України з волейболу

Чоловіча збірна України з волейболу / en.volleyballworld.com

Чоловіча збірна України з волейболу сенсаційно перемогла команду Італії у своєму шостому матчі сезону в Лізі націй.

"Синьо-жовті" обіграли чинних чемпіонів світу з рахунком 3:0 (25:23, 25:19, 25:16).

Загалом українці вперше в історії обіграли Італію на офіційному рівні.

Повне відео матчу Україна — Італія

Для нашої команди це друга поспіль перемога над топсуперником. Перед цим збірна України обіграла Бразилію, яка є третім номером світового рейтингу.

У стартовому матчі сезону Ліги націй збірна України програла Японії (0:3), у другому — перемогла Китай (3:1), у третьому — здолала Кубу (3:0), а в четвертому — програла Польщі (2:3).

За перемогу над італійцями збірна Українт отримала 16,89 бала у світовий рейтинг, а також піднялася на проміжне друге місце у таблиці Ліги націй — 4 перемоги та 13 очок.

Наступний поєдинок у Лізі націй українці проведуть у п'ятницю, 26 червня, проти Канади. Початок зустрічі — о 17:30 за київським часом.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
20
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie