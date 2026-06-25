Збірна України з волейболу розтрощила чинних чемпіонів світу в Лізі націй

Чоловіча збірна України з волейболу / en.volleyballworld.com

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Чоловіча збірна України з волейболу сенсаційно перемогла команду Італії у своєму шостому матчі сезону в Лізі націй.

"Синьо-жовті" обіграли чинних чемпіонів світу з рахунком 3:0 (25:23, 25:19, 25:16).

Загалом українці вперше в історії обіграли Італію на офіційному рівні.

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Повне відео матчу Україна — Італія

Для нашої команди це друга поспіль перемога над топсуперником. Перед цим збірна України обіграла Бразилію, яка є третім номером світового рейтингу.

У стартовому матчі сезону Ліги націй збірна України програла Японії (0:3), у другому — перемогла Китай (3:1), у третьому — здолала Кубу (3:0), а в четвертому — програла Польщі (2:3).

За перемогу над італійцями збірна Українт отримала 16,89 бала у світовий рейтинг, а також піднялася на проміжне друге місце у таблиці Ліги націй — 4 перемоги та 13 очок.

Наступний поєдинок у Лізі націй українці проведуть у п'ятницю, 26 червня, проти Канади. Початок зустрічі — о 17:30 за київським часом.

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