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Збірна України з волейболу розтрощила чинних чемпіонів світу в Лізі націй
"Синьо-жовті" не залишили шансів чинному чемпіону світу, команді Італії.
Чоловіча збірна України з волейболу сенсаційно перемогла команду Італії у своєму шостому матчі сезону в Лізі націй.
"Синьо-жовті" обіграли чинних чемпіонів світу з рахунком 3:0 (25:23, 25:19, 25:16).
Загалом українці вперше в історії обіграли Італію на офіційному рівні.
Повне відео матчу Україна — Італія
Для нашої команди це друга поспіль перемога над топсуперником. Перед цим збірна України обіграла Бразилію, яка є третім номером світового рейтингу.
У стартовому матчі сезону Ліги націй збірна України програла Японії (0:3), у другому — перемогла Китай (3:1), у третьому — здолала Кубу (3:0), а в четвертому — програла Польщі (2:3).
За перемогу над італійцями збірна Українт отримала 16,89 бала у світовий рейтинг, а також піднялася на проміжне друге місце у таблиці Ліги націй — 4 перемоги та 13 очок.
Наступний поєдинок у Лізі націй українці проведуть у п'ятницю, 26 червня, проти Канади. Початок зустрічі — о 17:30 за київським часом.