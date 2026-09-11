Збірна України з волейболу виграла другий матч поспіль на старті Євро-2026

Чоловіча збірна України з волейболу / CEV

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Збірна України з волейболу обіграла Північну Македонію в другому турі групового етапу чемпіонату Європи-2026.

Матч завершився перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 3:0 за сетами (25:22, 25:22, 25:10).

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Найрезультативнішим гравцем матчу став лідер збірної України Олег Плотницький, в активі якого 16 очок.

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Повне відео матчу Україна — Північна Македонія

Для "синьо-жовтих" це друга поспіль перемога на старті Євро-2026. У першому турі команда Рауля Лосано здолала Ізраїль (3:1).

З двома перемогами і 6 очками збірна України вийшла на проміжне перше місце у групі В чемпіонату Європи.

Турнірна таблиця. Група B

1. Україна — 2 перемоги (2 матчі), 6 очок (6:1 різниця сетів)

2. Польща — 1 перемога (1), 3 очки (3:0)

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3. Болгарія — 1 перемога (1), 3 очки (3:0)

4. Ізраїль — 0 перемог (1), 0 очок (1:3)

5. Португалія — 0 перемог (1), 0 очок (0:3)

6. Північна Македонія — 0 перемог (2), 0 очок (0:6)

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У третьому турі українці зіграють проти Болгарії. Поєдинок відбудеться у суботу, 12 вересня. Початок — о 19:00 за київським часом.

Потім збірна України позмагається з Португалією та Польщею. До 1/8 фіналу вийдуть чотири найкращі команди групи.

Раніше повідомлялося, що збірна України з волейболу не зуміла вийти до плейоф жіночого Євро-2026.

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