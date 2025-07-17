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Збірна України з волейболу здійснила камбек, але програла чемпіонам світу в Лізі націй (відео)
"Синьо-жовті" дали гідний бій італійцям, хоч і не зуміли перемогти.
Чоловіча збірна України з волейболу зазнала поразки від чинних чемпіонів світу команди Італії у своєму десятому матчі у Лізі націй.
Поєдинок вийшов найдзвичайно напруженим. Українці програли два перші сети, але потім здійснили камбек і зрівняли рахунок, вигравши наступні дві партії. На вирішальному тайбрейку наша команда все ж поступилася – 2:3 (15:25, 20:25, 25:16, 25:13, 10:15).
Незважаючи на поразку, збірна України заробила одне очко за матч проти Італії. Наразі "синьо-жовті" з 6 перемогами та 4 поразками (18 балів) посідають шосте місце у загальній турнірній таблиці Ліги націй.
Попереду в українців заключні матчі групового етапу проти Сербії (18 липня) та Канади (20 липня), за підсумками яких і стане відомо, чи зможе наша збірна фінішувати у топ-8 та вийти до плейоф.
Зазначимо, що чоловіча збірна України з волейболу вперше в історії грає у Лізі націй.
Раніше повідомлялося, що жіноча збірна України з волейболу виграла Золоту Євролігу-2025.