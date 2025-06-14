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Збірна України з волейболу здобула другу поспіль перемогу на старті Ліги націй (відео)
"Синьо-жовті" в напруженому п'ятисетовому поєдинку здолали збірну Куби.
Чоловіча збірна України з волейболу обіграла команду Куби в своєму другому матчі у Лізі націй.
Напружений п'ятисетовий матч завершився перемогою "синьо-жовтих" – 3:2 (25:22, 20:25, 25:20, 17:25, 15:12).
Найрезультативнішими волейболістами збірної України в цьому поєдинку стали Василь Тупчій та Ілля Ковальов, які набрали по 18 очок.
Огляд матчу Україна – Куба
Для збірної України це друга поспіль перемога на старті Ліги націй. У своєму дебютному матчі підопічні Рауля Лосано обіграли команду США, яка є бронзовим призером Олімпіади-2024.
Після двох турів українці з 5 очками посідають третю позицію у таблиці Ліги націй.
Наступний матч у Лізі націй "синьо-жовті" проведуть проти Бразилії у суботу, 14 червня, о 16:00 за київським часом.
У сезоні-2025 волейбольна Ліга націй відбувається у розширеному форматі: Міжнародна федерація волейболу збільшила список учасників з 16 до 18 команд.
Кожна збірна на груповому етапі проведе по 12 матчів, після чого визначаться вісім команди, які вийдуть до плейоф.
За підсумками сезону-2024 чоловіча збірна України отримала право вперше в історії зіграти у Лізі націй з волейболу.
"Синьо-жовті" здобули путівку до Ліги націй як збірна з найвищим місцем у світовому рейтингу серед країн, які не є учасниками турніру.