Збірна України з волейболу здобула другу поспіль перемогу на старті Ліги націй (відео)

Чоловіча збірна України з волейболу / © fivb.org

Реклама

Чоловіча збірна України з волейболу обіграла команду Куби в своєму другому матчі у Лізі націй.

Напружений п'ятисетовий матч завершився перемогою "синьо-жовтих" – 3:2 (25:22, 20:25, 25:20, 17:25, 15:12).

Найрезультативнішими волейболістами збірної України в цьому поєдинку стали Василь Тупчій та Ілля Ковальов, які набрали по 18 очок.

Реклама

Огляд матчу Україна – Куба

Для збірної України це друга поспіль перемога на старті Ліги націй. У своєму дебютному матчі підопічні Рауля Лосано обіграли команду США, яка є бронзовим призером Олімпіади-2024.

Після двох турів українці з 5 очками посідають третю позицію у таблиці Ліги націй.

Наступний матч у Лізі націй "синьо-жовті" проведуть проти Бразилії у суботу, 14 червня, о 16:00 за київським часом.

У сезоні-2025 волейбольна Ліга націй відбувається у розширеному форматі: Міжнародна федерація волейболу збільшила список учасників з 16 до 18 команд.

Реклама

Кожна збірна на груповому етапі проведе по 12 матчів, після чого визначаться вісім команди, які вийдуть до плейоф.

За підсумками сезону-2024 чоловіча збірна України отримала право вперше в історії зіграти у Лізі націй з волейболу.

"Синьо-жовті" здобули путівку до Ліги націй як збірна з найвищим місцем у світовому рейтингу серед країн, які не є учасниками турніру.