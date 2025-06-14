ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
4
Час на прочитання
1 хв

Збірна України з волейболу здобула другу поспіль перемогу на старті Ліги націй (відео)

"Синьо-жовті" в напруженому п'ятисетовому поєдинку здолали збірну Куби.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Чоловіча збірна України з волейболу

Чоловіча збірна України з волейболу / © fivb.org

Чоловіча збірна України з волейболу обіграла команду Куби в своєму другому матчі у Лізі націй.

Напружений п'ятисетовий матч завершився перемогою "синьо-жовтих" – 3:2 (25:22, 20:25, 25:20, 17:25, 15:12).

Найрезультативнішими волейболістами збірної України в цьому поєдинку стали Василь Тупчій та Ілля Ковальов, які набрали по 18 очок.

Огляд матчу Україна – Куба

Для збірної України це друга поспіль перемога на старті Ліги націй. У своєму дебютному матчі підопічні Рауля Лосано обіграли команду США, яка є бронзовим призером Олімпіади-2024.

Після двох турів українці з 5 очками посідають третю позицію у таблиці Ліги націй.

Наступний матч у Лізі націй "синьо-жовті" проведуть проти Бразилії у суботу, 14 червня, о 16:00 за київським часом.

У сезоні-2025 волейбольна Ліга націй відбувається у розширеному форматі: Міжнародна федерація волейболу збільшила список учасників з 16 до 18 команд.

Кожна збірна на груповому етапі проведе по 12 матчів, після чого визначаться вісім команди, які вийдуть до плейоф.

За підсумками сезону-2024 чоловіча збірна України отримала право вперше в історії зіграти у Лізі націй з волейболу.

"Синьо-жовті" здобули путівку до Ліги націй як збірна з найвищим місцем у світовому рейтингу серед країн, які не є учасниками турніру.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie