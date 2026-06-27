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Збірна України з волейболу здобула третю поспіль перемогу в Лізі націй
"Синьо-жовті" виявилися сильнішими за канадців.
Чоловіча збірна України з волейболу здолала команду Канади у своєму сьомому матчі сезону в Лізі націй.
"Синьо-жовті" здобули перемогу з рахунком 3:1 (25:19, 25:23, 18:25, 25:23).
Найрезультативнішим грацем поєдинку став діагональний збірної України Василь Тупчій, який набрав 20 очок.
Повне відео матчу Україна — Канада
Для українців це третя поспіль перемога в Лізі націй. До цього підопічні Рауля Лосано обіграли Бразилію, яка є третім номером світового рейтингу, а також розтрощили Італію — чинного чемпіона світу.
У стартовому матчі сезону Ліги націй збірна України програла Японії (0:3), у другому — перемогла Китай (3:1), у третьому — здолала Кубу (3:0), а в четвертому — програла Польщі (2:3).
Завдяки перемозі над Канадою збірна України піднялася на проміжне перше місце у турнірній таблиці Ліги націй — п'ять перемог у семи поєдинках.
Останній матч у другий ігровий тиждень українські волейболісти проведуть у неділю, 28 червня, проти Болгарії. Початок зустрічі — о 14:00 за київським часом.