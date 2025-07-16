Збірна України з волейболу здобула важку перемогу над Нідерландами в Лізі націй (відео)

Чоловіча збірна України з волейболу / © Федерація волейболу України

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Чоловіча збірна України з волейболу здобула важку перемогу над командою Нідерландів у своєму дев'ятому матчі у Лізі націй.

Поєдинок завершився тріумфом "синьо-жовтих" на тайбрейку – 3:2 (25:21, 20:25, 20:25, 26:24, 15:13).

Для збірної України це шоста перемога в турнірі. На старті Ліги націй наша команда обіграла США (3:0) та Кубу (3:2), після чого програла Бразилії (2:3), Ірану (2:3) та Франції (0:3), а потім перемогла Туреччину (3:0), Японію (3:2) та Болгарію (3:1).

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"Синьо-жовті" продовжують боротьбу за вихід до плейоф Ліги націй, куди потраплять вісім найкращих команд групового етапу.

Крім того, збірна України достроково гарантувала місце в Лізі націй з волейболу на наступний сезон.

Наступний матч у Лізі націй українці проведуть проти чинного чемпіона світу Італії у четвер, 17 липня, початок – 17:30 за київським часом.

Зазначимо, що чоловіча збірна України з волейболу вперше в історії грає у Лізі націй.

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Раніше повідомлялося, що жіноча збірна України з волейболу виграла Золоту Євролігу-2025.