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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
816
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1 хв

Збірна України з волейболу здобула вольову перемогу над Болгарією в Лізі націй (відео)

"Синьо-жовті" виграли свій п'ятий з восьми поєдинків на турнірі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Чоловіча збірна України з волейболу

Чоловіча збірна України з волейболу / © Федерація волейболу України

Чоловіча збірна України з волейболу здобула вольову перемогу над командою Болгарії у своєму восьмому матчі у Лізі націй.

"Синьо-жовті" програли перший сет, але виграли три наступні – 3:1 (20:25, 25:19, 26:24, 25:22).

Для збірної України це п'ята перемога в турнірі. На старті Ліги націй наша команда обіграла США (3:0) та Кубу (3:2), після чого програла Бразилії (2:3), Ірану (2:3) та Франції (0:3), а потім перемогла Туреччину (3:0) та Японію (3:2).

Завдяки перемозі над Болгарією українці піднялися на п'яте місце у таблиці Ліги націй – наша команда має 5 перемог та 15 очок після восьми матчів.

Наступний матч у Лізі націй українці проведуть 16 липня проти Нідерландів.

Чоловіча збірна України з волейболу вперше в історії грає у Лізі націй.

Кожна збірна на груповому етапі турніру проведе по 12 матчів, після чого визначаться вісім команди, які вийдуть до плейоф.

Раніше повідомлялося, що жіноча збірна України з волейболу розгромно вийшла до фіналу Золотої Євроліги-2025.

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