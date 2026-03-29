Проспорт
94
1 хв

Збірна України залишилася без одного футболіста перед матчем з Албанією

Борис Крушинський не допоможе "синьо-жовтим" у контрольній грі проти албанців.

Максим Приходько
Борис Крушинський

Борис Крушинський / © УАФ

Збірна України зазнала кадрової втрати перед товариським матчем проти Албанії. Розташування національної команди залишив захисник житомирського "Полісся" Борис Крушинський.

23-річний футболіст залишив табір "синьо-жовтих" після проходження поглибленого медичного обстеження, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Наразі підопічні Сергія Реброва продовжують підготовку на навчально-тренувальному зборі в іспанському Бенідормі.

Зазначимо, що через пошкодження Крушинський не зміг допомогти збірній України у півфінальному матчі плейоф відбору до чемпіонату світу-2026 проти Швеції, який завершився поразкою команди Реброва з рахунком 1:3.

Поєдинок Україна — Албанія відбудеться у вівторок, 31 березня, на "Естадіо Сьютат де Валенсія" в іспанському місті Валенсія. Початок зустрічі — о 21:45 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Україна — Албанія.

