Збірна України залишилася без ще одного гравця на жовтневі матчі відбору ЧС-2026

Збірна України з футболу зазнала ще однієї кадрової втрати перед жовтневими матчами кваліфікації до чемпіонату світу-2026 проти Ісландії та Азербайджану.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу (УАФ).

Захисник київського "Динамо" Олександр Тимчик залишив розташування національної команди через пошкодження, яке дістав під час виступів за свій клуб.

Раніше повідомлялося, що жовтневі матчі "синьо-жовтих" через травму пропустить півзахисник іспанської "Жирони" Віктор Циганков. Замість нього до табору української збірної довикликали дебютанта – півзахисника житомирського "Полісся" Владислава Велетня.

Також півзахисник донецького "Шахтаря" Олег Очеретько замінив у заявці хавбека турецького "Трабзонспора" Олександра Зубкова, який травмувався.

Команда Сергія Реброва 10 жовтня на виїзді зіграє з Ісландією, після чого 13 жовтня прийматиме Азербайджан.

Після двох турів збірна України з одним очком розташовується на третій позиції у своїй групі відбору на ЧС-2026, випереджаючи Азербайджан завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів. Лідирує з 6 балами Франція, на другому місці йде Ісландія (3 пункти).

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Нагадаємо, у стартових матчах відбору до чемпіонату світу-2026 збірна України програла Франції (0:2) та зіграла внічию з Азербайджаном (1:1).