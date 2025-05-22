Збірна України завоювала "золото" чемпіонату Європи-2025 зі стрибків у воду

Кірілл Болюх та Олексій Середа / © Associated Press

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Збірна України здобула першу медаль на чемпіонаті Європи-2025 зі стрибків у воду, який стартував у турецькій Анталії.

"Синьо-жовті" вибороли "золото" у змішаних командних змаганнях.

Чемпіонами Європи у складі української команди стали Олексій Середа, Ксенія Байло, Кірілл Болюх та Софія Лискун.

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Сім збірних, кожна з яких виставила по чотири спортсмени (двоє чоловіків та дві жінки), змагалися в одиночних і синхронних стрибках із 3-метрового трампліна та 10-метрової вишки.

За свій виступ збірна України отримала 407,20 бала, що стало найкращим результатом серед усіх команд. "Срібло" виграла Німеччина (400,60), а бронзовим призером стала Італія (360,40).

Для України це друге поспіль "золото" чемпіонатів Європи зі стрибків у воду в змішаних командних змаганнях. На Євро-2023 "синьо-жовті" також тріумфували в цьому виді програми.