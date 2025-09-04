Збірна України зазнала чергової кадрової втрати перед матчем відбору ЧС-2026 проти Франції

Роман Яремчук / © Associated Press

Збірна України з футболу зазнала чергової кадрової втрати перед стартовими матчами кваліфікації чемпіонату світу-2026 проти Франції та Азербайджану.

Як повідомляє офіційний Telegram-канал Української асоціації футболу (УАФ), форвард грецького "Олімпіакоса" Роман Яремчук травмувався в поєдинку за клуб і пропустить вересневі поєдинки національної команди.

Замість Яремчука до табору збірної України довикликали Назара Волошина.

"Волошина довикликали замість Яремчука. На жаль, так, Роман дістав пошкодження у грі за свою команду. Він був дуже засмучений. Ми отримали всі знімки, що у нього пошкодження, і дозволили тренуватися у своїй команді", – сказав головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров на пресконференції напередодні матчу з Францією.

Раніше повідомлялося, що Богдан Михайличенко замінив у збірній України травмованого Олександра Тимчика.

Також Георгій Бущан замінив у складі національної команди травмованого Андрія Луніна.

Крім того, Владислав Дубінчак замінив у розташуванні "синьо-жовтих" травмованого Віталія Миколенка.

Відбір на ЧС-2026 підопічні Реброва розпочнуть у п'ятницю, 5 вересня, номінально домашнім матчем проти Франції у польському Вроцлаві. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Франція.

Після цього збірна України у вівторок, 9 вересня, проведе виїзний поєдинок з Азербайджаном у Баку. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.