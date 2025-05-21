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- Проспорт
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Збірна України зазнала розгромної поразки на старті ЧС-2025 з мініфутболу
"Синьо-жовті" програли Англії у своєму першому матчі на мініфутбольному Мундіалі.
Збірна України з мініфутболу стартувала на чемпіонаті світу-2025 з розгромної поразки від команди Англії з рахунком 0:4.
У компенсований до першого тайму час "Трьох левів" вивів уперед Гарднер, а одразу після перерви він подвоїв перевагу своєї команди.
Потім у складі англійської збірної відзначилися Аль-Друбі та Кемпбелл, які довели справу до розгрому.
На груповому етапі ЧС-2025 з мініфутболу "синьо-жовті" також зіграють проти Туреччини (23 травня) та Угорщини (25 травня).
До стадії плейоф пройдуть по дві найкращі команди з кожної групи.
Цього року світова першість з мініфутболу відбувається від 21 травня до 1 червня в столиці Азербайджану – Баку.
Усі матчі збірної України на ЧС-2025 з мініфутболу можна буде подивитися наживо на платформі Київстар ТБ.
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