Збірна України зазнала розгромної поразки на старті ЧС-2025 з мініфутболу

Мініфутбол Україна – Англія / © Федерація мініфутболу України

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Збірна України з мініфутболу стартувала на чемпіонаті світу-2025 з розгромної поразки від команди Англії з рахунком 0:4 .

У компенсований до першого тайму час "Трьох левів" вивів уперед Гарднер, а одразу після перерви він подвоїв перевагу своєї команди.

Потім у складі англійської збірної відзначилися Аль-Друбі та Кемпбелл, які довели справу до розгрому.

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На груповому етапі ЧС-2025 з мініфутболу "синьо-жовті" також зіграють проти Туреччини (23 травня) та Угорщини (25 травня).

До стадії плейоф пройдуть по дві найкращі команди з кожної групи.

Цього року світова першість з мініфутболу відбувається від 21 травня до 1 червня в столиці Азербайджану – Баку.

Усі матчі збірної України на ЧС-2025 з мініфутболу можна буде подивитися наживо на платформі Київстар ТБ .

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