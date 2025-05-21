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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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369
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Збірна України зазнала розгромної поразки на старті ЧС-2025 з мініфутболу

"Синьо-жовті" програли Англії у своєму першому матчі на мініфутбольному Мундіалі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Мініфутбол Україна – Англія

Мініфутбол Україна – Англія / © Федерація мініфутболу України

Збірна України з мініфутболу стартувала на чемпіонаті світу-2025 з розгромної поразки від команди Англії з рахунком 0:4.

У компенсований до першого тайму час "Трьох левів" вивів уперед Гарднер, а одразу після перерви він подвоїв перевагу своєї команди.

Потім у складі англійської збірної відзначилися Аль-Друбі та Кемпбелл, які довели справу до розгрому.

На груповому етапі ЧС-2025 з мініфутболу "синьо-жовті" також зіграють проти Туреччини (23 травня) та Угорщини (25 травня).

До стадії плейоф пройдуть по дві найкращі команди з кожної групи.

Цього року світова першість з мініфутболу відбувається від 21 травня до 1 червня в столиці Азербайджану – Баку.

Усі матчі збірної України на ЧС-2025 з мініфутболу можна буде подивитися наживо на платформі Київстар ТБ.

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