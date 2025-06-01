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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Збірна України зазнала ще однієї кадрової втрати перед товариським турніром у Канаді

Владислав Дубінчак пропустить червневий збір національної команди через хворобу.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Владислав Дубінчак

Владислав Дубінчак / © УАФ

Захисник київського "Динамо" Владислав Дубінчак не зіграє за збірну України на червневому товариському турнірі Canadian Shield, який відбудеться в Торонто.

26-річний футболіст, який був у раніше опублікованій заявці національної команди, не зможе допомогти "синьо-жовтим" через хворобу.

"Владислав Дубінчак пропустить збір національної команди у червні. Захисник "Динамо" захворів вітрянкою. Швидкого одужання, Владе", – повідомляється на офіційній сторінці УАФ у Facebook.

Зазначимо, що для збірної України це вже друга кадрова втрата перед турніром у Канаді. Раніше повідомлялося, що півзахисник житомирського "Полісся" Олександр Назаренко вибув із заявки "синьо-жовтих" через пошкодження.

У межах прийдешнього товариського турніру збірна України зіграє два матчі: проти Канади (7 червня) та Нової Зеландії (10 червня). Обидва поєдинки відбудуться на стадіоні BMO Field, який 2026 року прийматиме зустрічі фінальної частини чемпіонату світу.

Нагадаємо, у вересні цього року підопічні Сергія Реброва стартують у відборі на чемпіонат світу-2026. На груповому етапі кваліфікації на майбутній Мундіаль українці зіграють проти Франції, Азербайджану та Ісландії.

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