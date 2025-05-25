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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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139
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Збірна України здобула друге "золото" чемпіонату Європи-2025 зі стрибків у воду

Ксенія Бочек та Діана Карнафель стали найкращими у синхронних стрибках з 3-метрового трампліну.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Ксенія Бочек та Діана Карнафель

Ксенія Бочек та Діана Карнафель / © Facebook Ukrainian Diving Federation

Збірна України завоювала другу золоту медаль на чемпіонаті Європи-2025 зі стрибків у воду, який відбувається у турецькій Анталії.

Ксенія Бочек та Діана Карнафель стали чемпіонками у синхронних стрибках з 3-метрового трампліну. За свій виступ українки отримали 276,84 бала.

"Срібло" виграла Німеччина (265,95 бала), а "бронзу" виборола Велика Британія (264,90 бала).

Для 16-річної Бочек та 18-річної Карнафель це був дебютний виступ на дорослому рівні.

Для України це друга в історії перемога саме у цій дисципліні на Євро зі стрибків у воду. 1999 року "синьо-жовті" також здобули "золото".

Нагадаємо, першу золоту медаль на чемпіонаті Європи-2025 зі стрибків у воду збірна України завоювала у змішаних командних змаганнях.

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