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Збірна України здобула друге "золото" чемпіонату Європи-2025 зі стрибків у воду
Ксенія Бочек та Діана Карнафель стали найкращими у синхронних стрибках з 3-метрового трампліну.
Збірна України завоювала другу золоту медаль на чемпіонаті Європи-2025 зі стрибків у воду, який відбувається у турецькій Анталії.
Ксенія Бочек та Діана Карнафель стали чемпіонками у синхронних стрибках з 3-метрового трампліну. За свій виступ українки отримали 276,84 бала.
"Срібло" виграла Німеччина (265,95 бала), а "бронзу" виборола Велика Британія (264,90 бала).
Для 16-річної Бочек та 18-річної Карнафель це був дебютний виступ на дорослому рівні.
Для України це друга в історії перемога саме у цій дисципліні на Євро зі стрибків у воду. 1999 року "синьо-жовті" також здобули "золото".
Нагадаємо, першу золоту медаль на чемпіонаті Європи-2025 зі стрибків у воду збірна України завоювала у змішаних командних змаганнях.