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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Збірна України здобула другу перемогу на чемпіонаті світу-2025 з хокею (відео)

"Синьо-жовті" розгромили Румунію, поліпшивши свої шанси на вихід до елітного дивізіону.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Збірна України з хокею

Збірна України з хокею / © facebook.com/fhu.com.ua

Чоловіча збірна України з хокею розгромно перемогла Румунію у своєму третьому матчі на чемпіонаті світу-2025 у дивізіоні ІА (другий за силою – прим.). Поєдинок завершився з рахунком 4:0.

У першому періоді "синьо-жовті" тричі вразили ворота суперника: відзначилися Віктор Захаров, Віталій Лялька та Андрій Денискін.

У другій 20-хвилинці українці збільшили свою перевагу – шайбу закинув Денискін, оформивши таким чином дубль. У заключному періоді команди не відзначалися.

Повне відео матчу Україна – Румунія

Для збірної України це друга перемога на ЧС-2025 з хокею. Наша команда стартувала на турнірі поразкою від Великої Британії в серії булітів, а потім у серії булітів перемогла Італію.

За підсумками третього туру ЧС-2025 українці з 6 очками піднялися на друге місце у турнірній таблиці з шести збірних.

Турнірна таблиця ЧС-2025 у дивізіоні ІА

1. Італія – 7 очок (3 матчі), різниця шайб – 10:5

2. Україна – 6 (3), 10:6

3. Велика Британія – 6 (3), 11:8

4. Польща – 6 (3), 7:6

5. Японія – 1 (3), 6:11

6. Румунія – 1 (3), 2:10

Попереду в нашої команди ще два матчі на ЧС-2025: з Польщею (1 травня) та Японією (3 травня).

Путівки до елітного дивізіону завоюють дві найкращі команди. Збірна, яка фінішує останньою, вилетить до дивізіону IB (третій за престижністю – прим.).

Нагадаємо, збірна України вперше від 2017 року грає на чемпіонаті світу в дивізіоні ІА. Торік наша національна команда виграла планетарну першість у Дивізіоні IB, завдяки чому здобула підвищення в класі.

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