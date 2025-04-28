Збірна України здобула першу перемогу на чемпіонаті світу-2025 з хокею

Збірна України з хокею / © facebook.com/fhu.com.ua

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Чоловіча збірна України з хокею перемогла Італію у своєму другому матчі на чемпіонаті світу-2025 у дивізіоні ІА (другий за силою – прим.).

У надзвичайно напруженій зустрічі українці здолали італійців у серії булітів – 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0 OT, 1:0 Б).

На 15-й хвилині першого періоду Андрій Денискін вивів "синьо-жовтих" уперед, але у середині другої 20-хвилинки Грегорі Ді Томазо зрівняв рахунок.

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Утім, ще до кінця другого періоду шайба Віктора Захарова дозволила українцям знову повести в рахунку.

На старті третього періоду Лука Занатта вдруге відновив паритет для італійців і таким чином перевів гру до овертайму (2:2), де команди не відзначалися.

Тож переможець поєдинку визначався у серії булітів. Воротар збірної України Богдан Дьяченко відбив усі п'ять спроб італійців, а Олександр Пересунько закинув переможну для "синьо-жовтих" шайбу.

Для збірної України це перша за 11 років перемога на чемпіонаті світу з хокею в дивізіоні ІА. До цього востаннє наша команда перемагала на такому рівні ще на ЧС-2014 у матчі проти Південної Кореї (8:2),

Зазначимо, що в першому матчі на ЧС-2025 збірна України з хокею в серії булітів поступилася Великій Британії – 3:4 (0:1, 2:1, 1:1, 0:0 ОТ, 0:1 Б).

Після двох зіграних поєдинків на ЧС-2025 українці мають 3 очки і наразі посідають третє місце у турнірній таблиці з шести збірних.

Турнірна таблиця ЧС-2025 у дивізіоні ІА

1. Італія – 4 очки (2 матчі), різниця шайб – 6:4

2. Польща – 3 (1), 4:1

3. Україна – 3 (2), 6:6

4. Велика Британія – 2 (1), 4:3

5. Японія – 0 (1), 1:4

6. Румунія – 0 (1), 1:4

Попереду в нашої команди матчі з Румунією (30 квітня), Польщею (1 травня) та Японією (3 травня).

Путівки до елітного дивізіону завоюють дві найкращі команди. Збірна, яка фінішує останньою, вилетить до дивізіону IB (третій за престижністю – прим.).

Нагадаємо, збірна України вперше від 2017 року грає на чемпіонаті світу в дивізіоні ІА. Торік наша національна команда виграла планетарну першість у Дивізіоні IB, завдяки чому здобула підвищення в класі.