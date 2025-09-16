- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 20
- Час на прочитання
- 1 хв
Збірна України здобула першу перемогу на чемпіонаті світу-2025 з волейболу
"Синьо-жовті" розгромили команду Алжиру.
Чоловіча збірна України з волейболу перемогла команду Алжиру в своєму другому матчі на чемпіонаті світу-2025, який відбувається на Філіппінах.
Поєдинок завершився тріумфом українців з рахунком 3:0 за сетами – 25:17, 25:12, 25:11.
Для збірної України це перша перемога на ЧС-2025 з волейболу. В стартовому матчі групового етапу наша команда програла Бельгії (0:3).
Завдяки перемозі над Алжиром підопічні Рауля Лосано зберегли шанси на вихід до плейоф світової першості, куди потраплять дві накращі команди квартету.
Турнірна таблиця групи F
1. Бельгія – 1 перемога (1 матч), 3 очки (3:0 різниця сетів)
2. Італія – 1 перемога (1), 3 очки (3:0)
3. Україна – 1 перемога (2), 3 очки (3:3)
4. Алжир – 0 перемог (0), 0 очок (0:0)
У заключному турі групового раунду збірна України позмагається з Італією. Гра відбудеться у четвер, 18 вересня, о 16:30 за київським часом.