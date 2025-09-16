Збірна України здобула першу перемогу на чемпіонаті світу-2025 з волейболу

Збірна України з волейболу / © Федерація волейболу України

Чоловіча збірна України з волейболу перемогла команду Алжиру в своєму другому матчі на чемпіонаті світу-2025, який відбувається на Філіппінах.

Поєдинок завершився тріумфом українців з рахунком 3:0 за сетами – 25:17, 25:12, 25:11.

Для збірної України це перша перемога на ЧС-2025 з волейболу. В стартовому матчі групового етапу наша команда програла Бельгії (0:3).

Завдяки перемозі над Алжиром підопічні Рауля Лосано зберегли шанси на вихід до плейоф світової першості, куди потраплять дві накращі команди квартету.

Турнірна таблиця групи F

1. Бельгія – 1 перемога (1 матч), 3 очки (3:0 різниця сетів)

2. Італія – 1 перемога (1), 3 очки (3:0)

3. Україна – 1 перемога (2), 3 очки (3:3)

4. Алжир – 0 перемог (0), 0 очок (0:0)

У заключному турі групового раунду збірна України позмагається з Італією. Гра відбудеться у четвер, 18 вересня, о 16:30 за київським часом.