ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
20
Час на прочитання
1 хв

Збірна України здобула першу перемогу на чемпіонаті світу-2025 з волейболу

"Синьо-жовті" розгромили команду Алжиру.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Збірна України з волейболу

Збірна України з волейболу / © Федерація волейболу України

Чоловіча збірна України з волейболу перемогла команду Алжиру в своєму другому матчі на чемпіонаті світу-2025, який відбувається на Філіппінах.

Поєдинок завершився тріумфом українців з рахунком 3:0 за сетами – 25:17, 25:12, 25:11.

Для збірної України це перша перемога на ЧС-2025 з волейболу. В стартовому матчі групового етапу наша команда програла Бельгії (0:3).

Завдяки перемозі над Алжиром підопічні Рауля Лосано зберегли шанси на вихід до плейоф світової першості, куди потраплять дві накращі команди квартету.

Турнірна таблиця групи F

1. Бельгія – 1 перемога (1 матч), 3 очки (3:0 різниця сетів)

2. Італія – 1 перемога (1), 3 очки (3:0)

3. Україна – 1 перемога (2), 3 очки (3:3)

4. Алжир – 0 перемог (0), 0 очок (0:0)

У заключному турі групового раунду збірна України позмагається з Італією. Гра відбудеться у четвер, 18 вересня, о 16:30 за київським часом.

Дата публікації
Кількість переглядів
20
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie