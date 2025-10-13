- Дата публікації
Збірна України здобула складну перемогу над Азербайджаном у відборі до ЧС-2026
Команда Сергія Реброва виграла другий матч поспіль у кваліфікації на Мундіаль.
Збірна України здолала команду Азербайджану в четвертому матчі групового етапу відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу. Через війну з російськими окупантами номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок відбувся в польському Кракові на стадіоні "Краковія" і завершився з рахунком 2:1.
Азербайджанці створили чудовий момент на самому старті зустрічі – Наріман Ахундзаде на 4-й хвилині вийшов один на один з Анатолієм Трубіним, але не переграв українського голкіпера.
На 30-й хвилині українці відкрили рахунок – після сильної подачі Руслана Малиновського зі штрафного ударом головою забив Олексій Гуцуляк.
Незважаючи на велику кількість ударів по воротах, розвинути свою перевагу в рахунку команда Сергія Реброва в першому таймі не змогла.
А перед свистком на перерву Азербайджан зумів відігратися – на 45+3-й хвилині Ахундзаде замкнув передачу Елвіна Джафаргулієва з лівого флангу.
У другому таймі українці вдруге вийшли вперед – на 64-й хвилині Назар Волошин зробив закидання на Гуцуляка, а той скинув під удар Малиновському, який розстріляв ворота суперника.
На 89-й хвилині "синьо-жовті" могли збільшувати свою перевагу – Волошин скористався передачею Артема Довбика і низом точно пробив у дальній кут, але після перегляду відеоповтору (VAR) арбітр скасував гол через фол з боку Артема Бондаренка під час розвитку атаки.
Огляд матчу Україна – Азербайджан
Зазначимо, що в в попередніх матчах кваліфікації на ЧС-2026 збірна України програла Франції (0:2), зіграла внічию з Азербайджаном (1:1) та перемогла Ісландію (5:3).
В іншому матчі 4-го туру групи D збірна Ісландії вдома зіграла внічию з Францією (2:2).
Після чотирьох турів турів збірна України (7 очок) посідає друге місце у своїй групі відбору на ЧС-2026. Лідирує з 10 балами Франція, на третій позиції йде Ісландія (4 пункти), замикає квартет Азербайджан (1 очко).
Заключні матчі групового етапу відбору на ЧС-2026 збірна України проведе в листопаді цього року: 13 листопада "синьо-жовті" на виїзді зіграють з Францією, а 16 листопада приймуть Ісландію.
Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.
Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.