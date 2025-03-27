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Збірна України здобула "срібло" на ЧС-2025 з лижної акробатики
"Синьо-жовті" виграли медаль у змішаних командних змаганнях.
Збірна України з лижної акробатики завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу-2025, який триває у Швейцарії.
"Синьо-жовті" піднялися на п'єдестал у змішаних командних змаганнях. Нагороду українській збірній принесли Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк та Дмитро Котовський.
Українська команда з четвертим результатом відібралася до великого фіналу, де за три стрибки набрали 312,35 бала.
Зазначимо, що Котовський успішно виконав найскладніший стрибок у лижній акробатиці – "Ураган".
"Золото" планетарної першості здобули американці (344,63 бала). "Бронзу" взяли швейцарці (281,43 бала).
Для України це п'ята медаль в історії на чемпіонатах світу з лижної акробатики і друге "срібло".