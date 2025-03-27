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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
26
Час на прочитання
1 хв

Збірна України здобула "срібло" на ЧС-2025 з лижної акробатики

"Синьо-жовті" виграли медаль у змішаних командних змаганнях.

Автор публікації
Максим Приходько Максим Приходько
Дмитро Котовський

Дмитро Котовський / © Associated Press

Збірна України з лижної акробатики завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу-2025, який триває у Швейцарії.

"Синьо-жовті" піднялися на п'єдестал у змішаних командних змаганнях. Нагороду українській збірній принесли Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк та Дмитро Котовський.

Українська команда з четвертим результатом відібралася до великого фіналу, де за три стрибки набрали 312,35 бала.

Зазначимо, що Котовський успішно виконав найскладніший стрибок у лижній акробатиці – "Ураган".

"Золото" планетарної першості здобули американці (344,63 бала). "Бронзу" взяли швейцарці (281,43 бала).

Для України це п'ята медаль в історії на чемпіонатах світу з лижної акробатики і друге "срібло".

Дата публікації
Кількість переглядів
26
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