Збірна України зіграла внічию з Грузією та очолила свою групу в Лізі націй

Грузія — Україна / © Associated Press

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Збірна України з футболу зіграла внічию з командою Грузії в матчі другого туру групового етапу Ліги націй-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Динамо Арена" імені Бориса Пайчадзе у Тбілісі завершився з рахунком 0:0.

Головний тренер "синьо-жовтих" Андреа Мальдера зробив одразу 10 замін у стартовому складі порівняно з переможним матчем проти Угорщини. Серед тих, хто виходив зі старту на зустріч з угорцями, проти грузинів з перших хвилин грав лише форвард Владислав Ванат.

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За матч українці не створили жодного по-справжньому небезпечного моменту. А ось грузини були значно ближчими до взяття воріт, але надійна гра голкіпера Анатолія Трубіна, який здійснив п'ять сейвів, дозволила нашій команді втримати нічию.

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Грузія: Мамардашвілі — Какабадзе, Гоглічідзе, Двалі, Лочошвілі — Кочорашвілі (Єгоян, 90+2), Чакветадзе (Давіташвілі, 73), Кітеішвілі (Меквабішвілі, 73) — Цитаішвілі, Мікаутадзе (Квернадзе, 67), Кварацхелія.

Україна: Трубін — Бондар, Сарапій, Михавко — Зубков (Циганков, 79), Піхальонок (Очеретько, 46), Назарина, Михайліченко — Хлань (Шапаренко, 65) — Пономаренко (Яремчук, 46), Ванат (Сікан, 46).

Попередження: Гоглічідзе, Меквабішвілі — Ванат, Сікан, Бондар, Очеретько

Зазначимо, що у стартовому турі Ліги націй збірна України на виїзді здолала Угорщину (1:0), а Грузія вдома поступилася Північній Ірландії (0:1).

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Наразі збірна України з 4 очками одноосібно очолює свою групу в Лізі націй. Грузія з одним балом посідає третю сходинку.

Інший матч 2-го туру цього квартету між Північною Ірландією та Угорщиною також відбудеться 28 вересня, початок — о 21:45 за київським часом.

Турнірна таблиця групи збірної України у Лізі націй-2026/27 / © flashscore.ua

У наступному турі Україна у словацькій Трнаві проведе номінально домашній матч з Північною Ірландією, а Грузія на виїзді зіграє з Угорщиною. Обидва поєдинки заплановані на 2 жовтня.

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:

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перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

третє місце — збереже прописку в Лізі В;

четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Раніше повідомлялося, що збірна Грузії змінила головного тренера перед матчем з Україною в Лізі націй.

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