Збірна України зіграє товариський матч проти Польщі: дата і місце поєдинку

Збірна України з футболу зіграє товариський матч проти команди Польщі.

Про це повідомила Українська асоціація футболу (УАФ).

Гра відбудеться 31 травня у польському Вроцлаві на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав". Час початку поєдинку буде оголошено пізніше.

Раніше було оголошено, що збірна України 7 червня зіграє товариський матч проти Данії. Зустріч відбудеться в данському місті Оденсе, початок — о 21:45 за київським часом.

Поки що невідомо, хто буде головним тренером "синьо-жовтих" під час матчів з Польщею та Данією. 22 квітня Сергій Ребров залишив збірну України, нового керманича національної команди УАФ повинна оголосити найближчим часом.

Очікується, що вперше в історії головним тренером збірної України стане іноземець — італієць Андреа Мальдера, який від 2016 до 2021 року вже працював з національною командою як помічник Андрія Шевченка.

Нагадаємо, Україна, Данія та Польща не вийшли на чемпіонат світу-2026. Українці в півфіналі плейоф програли Швеції, данці у фіналі плейоф у серії пенальті поступилися Чехії, поляки у фіналі плейоф зазнали поразки від шведів.

