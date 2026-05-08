ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
91
Час на прочитання
1 хв

Збірна України зіграє товариський матч проти Польщі: дата і місце поєдинку

Гра відбудеться 31 травня у Вроцлаві.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Збірна України з футболу

Збірна України з футболу / © УАФ

Збірна України з футболу зіграє товариський матч проти команди Польщі.

Про це повідомила Українська асоціація футболу (УАФ).

Гра відбудеться 31 травня у польському Вроцлаві на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав". Час початку поєдинку буде оголошено пізніше.

Раніше було оголошено, що збірна України 7 червня зіграє товариський матч проти Данії. Зустріч відбудеться в данському місті Оденсе, початок — о 21:45 за київським часом.

Поки що невідомо, хто буде головним тренером "синьо-жовтих" під час матчів з Польщею та Данією. 22 квітня Сергій Ребров залишив збірну України, нового керманича національної команди УАФ повинна оголосити найближчим часом.

Очікується, що вперше в історії головним тренером збірної України стане іноземець — італієць Андреа Мальдера, який від 2016 до 2021 року вже працював з національною командою як помічник Андрія Шевченка.

Нагадаємо, Україна, Данія та Польща не вийшли на чемпіонат світу-2026. Українці в півфіналі плейоф програли Швеції, данці у фіналі плейоф у серії пенальті поступилися Чехії, поляки у фіналі плейоф зазнали поразки від шведів.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
91
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie