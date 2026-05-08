Збірна України зіграє товариський матч проти Польщі: дата і місце поєдинку
Гра відбудеться 31 травня у Вроцлаві.
Збірна України з футболу зіграє товариський матч проти команди Польщі.
Про це повідомила Українська асоціація футболу (УАФ).
Гра відбудеться 31 травня у польському Вроцлаві на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав". Час початку поєдинку буде оголошено пізніше.
Раніше було оголошено, що збірна України 7 червня зіграє товариський матч проти Данії. Зустріч відбудеться в данському місті Оденсе, початок — о 21:45 за київським часом.
Поки що невідомо, хто буде головним тренером "синьо-жовтих" під час матчів з Польщею та Данією. 22 квітня Сергій Ребров залишив збірну України, нового керманича національної команди УАФ повинна оголосити найближчим часом.
Очікується, що вперше в історії головним тренером збірної України стане іноземець — італієць Андреа Мальдера, який від 2016 до 2021 року вже працював з національною командою як помічник Андрія Шевченка.
Нагадаємо, Україна, Данія та Польща не вийшли на чемпіонат світу-2026. Українці в півфіналі плейоф програли Швеції, данці у фіналі плейоф у серії пенальті поступилися Чехії, поляки у фіналі плейоф зазнали поразки від шведів.