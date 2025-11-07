Збірна України зробила дві зміни у складі перед вирішальними матчами відбору ЧС-2026

Тарас Михавко та Єгор Назарина / © УАФ

У складі збірної України, яка готуватиметься до заключних матчів групового етапу відбору на чемпіонат світу-2026 проти Франції та Ісландії, сталися дві вимушені зміни.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, національній команді через травми не допоможуть захисник турецького "Трабзонспора" Арсеній Батагов і півзахисник київського "Динамо" Володимир Бражко.

Замість них до збірної України були викликані захисник "Динамо" Тараса Михавко та півзахисник донецького "Шахтаря" Єгор Назарина.

Матч Франція – Україна відбудеться 13 листопада (21:45 за київським часом) на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі. Поєдинок Україна – Ісландія заплановано 16 листопада (19:00 за київським часом) на стадіоні "Легія" у Варшаві.

Після чотирьох турів турів збірна України (7 очок) посідає друге місце у своїй групі відбору на ЧС-2026. Лідирує з 10 балами Франція, на третій позиції йде Ісландія (4 пункти), замикає квартет Азербайджан (1 очко).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

