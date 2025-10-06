ТСН у соціальних мережах

Збірна України зробила заміну в складі на жовтневі матчі відбору ЧС-2026

Замість Олександра Зубкова до національної команди поїде Олег Очеретько.

Олег Очеретько

Олег Очеретько / © УАФ

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров зробив заміну в складі "синьо-жовтих" на жовтневі матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2026 проти Ісландії та Азербайджану.

Замість півзахисника турецького "Трабзонспора" Олександра Зубкова виклик до національної команди отримав хавбек донецького "Шахтаря" Олег Очеретько, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Раніше повідомлялося, що до табору української збірної також довикликали дебютанта – півзахисника житомирського "Полісся" Владислава Велетня.

"Синьо-жовті" 10 жовтня на виїзді зіграють з Ісландією, після чого 13 жовтня прийматимуть Азербайджан.

Після двох турів збірна України з одним очком розташовується на третій позиції у своїй групі відбору на ЧС-2026, випереджаючи Азербайджан завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів. Лідирує з 6 балами Франція, на другому місці йде Ісландія (3 пункти).

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Нагадаємо, у стартових матчах відбору до чемпіонату світу-2026 збірна України програла Франції (0:2) та зіграла внічию з Азербайджаном (1:1).

