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Збірна України зробила зміни у заявці на вирішальні матчі Ліги націй
Олександра Зубкова замінили Микола Шапаренко та Владислав Ванат.
Збірна України з футболу зробила зміни у складі на заключні матчі групового етапу Ліги націй-2026/27.
Про це повідомила Українська асоціація футболу (УАФ).
Зі списку викликаних гравців виключили вінгера АЕКа Олександра Зубкова. Натомість до заявки потрапили нападник іспанської "Жирони" Владислав Ванат і півзахисник київського "Динамо" Микола Шапаренко.
Вирішальні матчі групового раунду Ліги націй українці проведуть 14 листопада — на виїзді проти Північної Ірландії та 17 листопада — номінально вдома проти Грузії.
Після чотирьох турів збірна України (4 очки) посідає третє місце у групі 2 дивізіону B Ліги націй. Лідером квартету є Північна Ірландія (8 пунктів). Угорщина (7 балів) йде другою. Грузія (2 бали) перебуває на останній сходинці.
Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:
перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);
друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;
третє місце — збереже прописку в Лізі В;
четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.
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