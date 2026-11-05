Збірна України зробила зміни у заявці на вирішальні матчі Ліги націй

Микола Шапаренко / © Associated Press

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Збірна України з футболу зробила зміни у складі на заключні матчі групового етапу Ліги націй-2026/27.

Про це повідомила Українська асоціація футболу (УАФ).

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Зі списку викликаних гравців виключили вінгера АЕКа Олександра Зубкова. Натомість до заявки потрапили нападник іспанської "Жирони" Владислав Ванат і півзахисник київського "Динамо" Микола Шапаренко.

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Вирішальні матчі групового раунду Ліги націй українці проведуть 14 листопада — на виїзді проти Північної Ірландії та 17 листопада — номінально вдома проти Грузії.

Після чотирьох турів збірна України (4 очки) посідає третє місце у групі 2 дивізіону B Ліги націй. Лідером квартету є Північна Ірландія (8 пунктів). Угорщина (7 балів) йде другою. Грузія (2 бали) перебуває на останній сходинці.

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:

перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

третє місце — збереже прописку в Лізі В;

четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Раніше повідомлялося, що екстренер "Шахтаря" очолив кривдника "гірників" у Лізі чемпіонів.

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