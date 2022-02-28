Збірна з футболу слідом за "російським кораблем": УЄФА та ФІФА відсторонили Росію від участі у турнірах

Збірна з футболу слідом за "російським кораблем": УЄФА та ФІФА відсторонили Росію від участі у турнірах

Через агресію Путіна команди не зіграють матчі плейоф ЧС-2022 та у 1/9 Ліги Європи.

Росію усунули від участі у футбольних змаганнях через війну в Україні.

Про це пише видання UA Футбол.

Футбольні турніри УЄФА та ФІФА взяли до уваги рекомендації Міжнародного олімпійського комітету та усунули російські команди від участі у матчах.

Через агресію Путіна збірна з футболу Росії не зіграє матчі плейоф ЧС-2022. Команда мала битися з поляками. У той же час 1/9 Ліги Європи пропустить і "Спартак", який мав зустрітись із "РБ Лейпциг".

Нагадаємо, що футболісти і вболівальники англійських клубів "Манчестер Сіті" та "Евертона" перед очною зустріччю 27-го туру АПЛ підтримали Україну у зв'язку з російським вторгненням.