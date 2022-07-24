Збірна зірок - збірна легенд футболу: онлайн-відеотрансляція благодійного матчу на підтримку ЗСУ

Дивіться відеотрансляцію благодійного матчу на підтримку Збройних Сил України за участю відомих футболістів, а також представників українського шоу-бізнесу та медіа.

У неділю, 24 липня, на стадіоні "Минай" відбудеться великий благодійний матч на підтримку ЗСУ за участю знаменитих футболістів, а також українських зірок.

За "Збірну легенд футболу" гратимуть Мирон Маркевич, Олександр Шовковський, Ігор Бєланов, Даріо Срна, Руслан Ротань, Владислав Ващук, Андрій Русол, Євген Селезньов, Артем Федецький, Тарас Михалик, Василь Кобін, Валентин Слюсар, Адріан Пуканич та Михайло Кополовець.

За "Збірну зірок" зіграють Андрій Бєдняков, Олександр Педан, Ігор Ласточкін, Женя Янович, Олександр Денисов, Вадим Олійник, Alekseev, Фоззі, Артем Півоваров, Артем Гагарін, Костя Трембовецький, TAMERLAN, Влад Шевченко, Любомир Левицький, Степан Казанін, Григорій Решетнік та Міка Фаталов. Також у складі зіркової команди на поле вийде спортивний коментатор та ведучий 1+1 media Ігор Циганик. Склад команд може змінюватися.

Поєдинок розпочнеться о 17:00. Подію транслюватиме телеканал 2+2. Також долучитися до перегляду матчу можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ і в YouTube - на "Профутбол Digital" та FootballHub. Група 1+1 media є медіапартнером проєкту.

Крім того, онлайн-трансляція матчу "збірна зірок" - "збірна легенд футболу" доступна на нашому сайті.

Зазначимо, що всі виручені кошти будуть спрямовані на рахунок благодійного фонду "Ліга Життя", який відзвітує та розподілить зібрану суму на підтримку ЗСУ.

Матч-збір на потреби ЗСУ - це вже друга аналогічна за масштабами та концепцією подія в Україні. Перша гра між "Збірною легенд футболу" та "Збірною зірок" відбулась 12 червня. Тоді завдяки проданим квиткам, благодійним донатам та спеціальному аукціону вдалось зібрати понад 300 000 грн.

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