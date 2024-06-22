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Збірна Грузії завоювала історичне очко на Євро, зігравши внічию проти Чехії (відео)

Збірна Грузії завоювала історичне очко на Євро, зігравши внічию проти Чехії (відео)

Грузія – Чехія / Фото: Associated Press

Команди обмінялися голами, набравши свої перші залікові бали на турнірі.

Збірні Грузії та Чехії зіграли внічию в матчі другого туру групи F фінальної частини Євро-2024. Поєдинок на "Фолькспаркштадіоні" у Гамбурзі завершився з рахунком 1:1.

На 23-й хвилині чехи могли виходити вперед, але гол Адама Гложека було скасовано після перегляду відеоповтору (VAR) – перед тим, як залетіти у ворота, м'яч від його обличчя також влучив у руку.

У компенсований до першого тайму час Грузія відкрила рахунок у зустрічі – Жорж Мікаутадзе реалізував пенальті, який арбітр призначив за гру рукою чеського захисника Робіна Гранаца у власному карному майданчику після подачі зі штрафного з правого флангу від Хвічі Кварацхелії.

Однак втримати перемогу команда Віллі Саньоля не змогла. На 59-й хвилині Чехія відігралася – Ондржей Лінгр замкнув навіс з кутового ударом головою у дальню стійку, після чого Патрік Шик добив м'яч у ворота.

Більше жодна з команд не відзначалася. Збірна Грузії здобула перше очко в історії її виступів на Євро – поточний чемпіонат Європи є для неї дебютним.

Огляд матчу Грузія – Чехія

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Таким чином, грузини та чехи набрали перші очки на Євро-2024. У стартовому турі Грузія у своєму історичному матчі на чемпіонатах Європи поступилася Туреччині (1:3), а Чехія програла Португалії (1:2).

За тур до завершення групового етапу команди Грузії та Чехії зберігають шанси на вихід до плейоф.

В іншому матчі другого туру квартету F позмагаються збірні Туреччини та Португалії (22 червня, початок – о 19:00 за київським часом).

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У заключному третьому турі групового етапу Грузія зіграє з Португалією, а Чехія побореться проти Туреччини. Обидва матчі відбудуться 26 червня (старт – о 22:00 за київським часом).

До 1/8 фіналу вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

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