Збірні РФ і Білорусі відсторонили від участі в шахових турнірах

Збірні РФ і Білорусі відсторонили від участі в шахових турнірах

Також країну-агресорку позбавили права на проведення шахової Олімпіади.

Міжнародна федерація шахів (FIDE) відсторонила збірні РФ і Білорусі від участі в турнірах під егідою організації.

Про це повідомляє офіційний сайт організації. Рішення ухвалили на основі рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету.

Водночас шахісти з обох країн зможуть брати участь в індивідуальних турнірах під прапором ФІДЕ.

"Я вважаю, що рішення ФІДЕ є виваженим і справедливим. Ми дотримуємося рекомендацій МОК і призупиняємо участь усіх російських та білоруських команд у всіх офіційних заходах ФІДЕ.

Однак ми вважаємо, що гравців із цих країн не можна позбавляти можливості грати в індивідуальних змаганнях, навіть якщо їм доведеться це робити під прапором ФІДЕ. Роль ФІДЕ - будувати мости, об'єднувати та допомагати світу ставати кращим. Спорт, і шахи зокрема, завжди були і є чудовим інструментом для цього", - заявив гендиректор FIDE Еміль Сутовський.

Напередодні ФІДЕ відібрала в Росії право на проведення Всесвітньої шахової Олімпіади-2022. Новою господаркою турніру стала Індія.

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