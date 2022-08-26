Збірні України U-18 пробились до плейоф чемпіонату світу з баскетболу 3х3

В угорському Дебрецені триває чемпіонат світу 3х3, на якому успішно виступають юніорські чоловіча та жіноча збірні України.

Чоловіча та жіноча збірні України U-18 пробилися до чвертьфіналу чемпіонату світу з баскетболу 3х3.

Чоловіча команда в третьому для себе матчі на турнірі поступились Литві, яка в підсумку виграла групу 16:21, але потім переграли Бахрейн 22:12.

Жіночій команді було складніше, адже їм довелося грати із прямими конкурентками за вихід із групи. Спочатку "синьо-жовті" здобули непросту перемогу над Монголією (19:18), а в матчі за перше місце далі бій, але поступилися США (12:21).

У 1/4 фіналу українці зіграють проти Латвії, а українки зустрінуться із збірною Франції. Чвертьфінальні матчі відбудуться у суботу, 27 серпня.

Нагадаємо, що збірна України з баскетболу зазнала прикрої поразки від Італії у кваліфікації до Чемпіонату світу-2023.

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