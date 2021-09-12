Збірні України з баскетболу 3х3 не зуміли пробитися до півфіналу Чемпіонату Європи

Збірні України з баскетболу 3х3 не зуміли пробитися до півфіналу Чемпіонату Європи

Українська жіноча та чоловіча команди поступилися в чвертьфіналі.

Чоловіча та жіноча збірні України з баскетболу 3х3 завершили виступи на Чемпіонаті Європи в Парижі. "Синьо-жовті" зупинилися на стадії 1/4 фіналу.

Першою за вихід до півфіналу змагалася українська жіноча команда. Нав'язати боротьбу команді Іспанії нашим співвітчизницям не вдалося. Чинні віцечемпіонки континенту з перших секунд захопили ініціативу та довели справу до логічної перемоги - 22:10.

Українська чоловіча команда у чвертьфінальному поєдинку не впоралася з Литвою. "Синьо-жовті" зазнали розгромної поразки з рахунком 9:21.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що Україна подала заявку на проведення Чемпіонату Європи з баскетболу-2025.

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