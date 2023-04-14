Збірним України офіційно заборонили змагатися на турнірах за участю спортсменів із країн-агресорок

Заборона стосується всіх представників національних збірних України з олімпійських, неолімпійських та паралімпійських видів спорту.

Міністерство молоді та спорту України заборонило національним збірним нашої країни брати участь у міжнародних змаганнях за участю спортсменів з РФ та Білорусі.

Відповідний наказ Міністерства молоді та спорту опубліковано на офіційному сайті відомства.

Рішення стосується всіх представників офіційних делегацій національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських та паралімпійських видів спорту.

"Заборонити офіційним делегаціям національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю (далі – офіційна делегація) брати участь у міжнародних спортивних змаганнях, в яких беруть участь спортсмени з Російської Федерації та/або Республіки Білорусь", – йдеться в наказі.

У разі виявлення фактів порушення наказу, буде розглядатись питання про позбавлення спортивної федерації статусу національної.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) засудив рішення Кабміну заборонити українським спортсменам виступати на змаганнях з росіянами і білорусами.

Нагадаємо, 28 березня МОК рекомендував міжнародним спортивним федераціям допустити атлетів з Росії та Білорусі до змагань у нейтральному статусі з низкою обмежень. Росіянам і білорусам заборонено виступати в командних видах спорту, також вони не повинні підтримувати війну та мати контракти з арміями держав-агресорок.

У відповідь Уряд України заборонив українським спортсменам брати участь у змаганнях, де будуть присутні атлети з Росії та Білорусі. Рішення Кабміну поширюється на усі змагання, включно з відбірковими стартами на Олімпіаду-2024.

Нагадаємо, Україна може бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо до змагань допустять спортсменів з Росії та Білорусі. Своєю чергою, зірки українського спорту Ярослава Магучіх, Олег Верняєв та Михайло Романчук виступили проти можливого бойкоту нашою країною Ігор у Парижі.

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