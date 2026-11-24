Збірна Сенегалу з футболу / © Associated Press

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Спортивний арбітражний суд у Лозанні (СAS) ухвалив рішення повернути збірній Сенегалу титул чемпіона Кубка африканських націй-2025.

Про це повідомляє видання The Guardian.

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Фінальний матч Кубка Африки між Сенегалом і Марокко відбувся 18 січня 2026 року й закінчився перемогою сенегальців (1:0) за підсумками екстратаймів.

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Наприкінці основного часу фінального поєдинку, за рахунку 0:0, спалахнув гучний скандал. На 90+8-й хвилині рефері призначив дуже суперечливий пенальті у ворота Сенегалу. На знак протесту частина гравців сенегальської збірної залишила поле, але потім повернулася, щоб дограти матч.

Півзахисник марокканців Браїм Діас не реалізував пенальті, пробивши паненкою по центру воріт, де залишився стояти голкіпер Сенегалу. Відтак рахунок залишився 0:0 і гра перейшла до екстратаймів, де Пап Гуйє забив переможний гол для сенегальців.

Після завершення матчу Федерація футболу Марокко подала апеляцію і Африканська конфедерація футболу (CAF) її задовільнила, визнавши, що поведінка сенегальської команди є серйозним порушенням регламенту.

Сенегалу зарахували технічну поразку з рахунком 0:3, а Марокко — відповідно, перемогу. Сенегальців позбавили завойованого трофею та віддали його марокканцям.

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Утім, Федерація футболу Сенегалу оскаржила скандальне рішення у CAS, який тепер задовольнив її апеляцію. Таким чином, саме сенегальців було офіційно визнано переможцями турніру.

Для збірної Сенегалу це друга в історії перемога на Кубку Африки та перша від 2021 року.

Рекордсменом за перемогами на Кубку Африки є збірна Єгипту, яка вигравала цей турнір сім разів (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010).

Раніше повідомлялося, що уряд африканської країни розпустив футбольну збірну після провалу на КАН-2025.

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