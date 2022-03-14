Збірній України забороняли вийти на церемонію закриття Паралімпіади-2022 у масках зі словом "мир"

Організатори Ігор у Пекіні відзначилися ганебним вчинком.

Збірній України забороняли вийти на церемонію закриття Паралімпійських ігор-2022 в Пекіні у масках зі словом "мир".

Про це повідомила керівниця пресслужби Національного паралімпійського комітету України Наталія Гарач.

"Ну що, церемонія закриття, а я сказала б голосного зачинення дверей Паралімпіади-2022, де на презентаційному відео майже немає України, хоча вона - друга за результатом, не було жодного спортсмена у ролику із наших трьох подіумів, та то таке.

Ми готувались до цього дня теж, попри те, що нас ретельно обшуковували, тут це вже стає поганою звичкою. Ми одягли ці маски, на яких лише одне слово - мир. Та раптом прибігло море людей і "попросили" нас їх зняти. Жодних політичних заяв, нам тут заявили. Мир - це політика, як виявилось, друзі

Те, що мир життєва необхідність вони, на жаль, зрозуміють лише тоді, коли бомби падатимуть на їхні оселі, коли будуть гинути їхні діти. Нам все ж вдалось постояти в цих масках, поки йшов наш прапороносець - Віталій Лук'яненко. Може не так довго, як хотілось. Та вдалось", - написала Гарач на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, збірна України завершила Паралімпійські ігри-2022 з 29 медалями: 11 золотих, 10 срібних та 8 бронзових. Це дозволило синьо-жовтій команді посісти друге місце в медальному заліку після команди Китаю. Це найкращий результат в історії незалежної України.

На Паралімпійських іграх-2022 українці оновили одразу два історичні рекорди: за кількістю виграних нагород на одній Паралімпіаді, а також за здобутими золотими медалями.

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