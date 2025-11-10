Збірній України не допоможе: стало відомо, на скільки вибув Довбик через травму

Артем Довбик / © facebook.com/officialasroma

Форвард італійської "Роми" Артем Довбик не допоможе збірній України в заключних матчах групового етапу відбору на чемпіонат світу-2026 проти Франції та Ісландії.

28-річний українець травмувався в матчі 11-го туру італійської Серії А проти "Удінезе" (2:0), який відбувся у неділю, 9 листопадад.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, медичне обстеження показало у Довбика пошкодження сухожилля прямого м'яза лівого стегна. Очікується, що на відновлення Артему знадобиться близько 40 днів.

Зазначимо, що Довбик увійшов до складу збірної України на матчі проти Франції та Ісландії. Після того, як стало відомо про його травму, до національної команди довикликали вінгера київського "Динамо" Назара Волошина.

Раніше повідомлялося, що в складі збірної України відбулися ще дві зміни: травмованих Арсенія Батагова та Володимира Бражка замінили Тарас Михавко та Єгор Назарина.

Матч Франція – Україна відбудеться 13 листопада (21:45 за київським часом) на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі. Поєдинок Україна – Ісландія заплановано 16 листопада (19:00 за київським часом) на стадіоні "Легія" у Варшаві.

Після чотирьох турів турів збірна України (7 очок) посідає друге місце у своїй групі відбору на ЧС-2026. Лідирує з 10 балами Франція, на третій позиції йде Ісландія (4 пункти), замикає квартет Азербайджан (1 очко).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

