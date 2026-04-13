Збірній України з водного поло зарахували технічну поразку за відмову грати з росіянами

Збірна України з водного поло / Федерація Водного Поло України

Реклама

Збірній України з водного поло зарахували технічну поразку за відмову зіграти з "нейтральними" росіянами на Кубку світу в другому дивізіоні, який відбувається на Мальті.

Про це повідомляється на офіційному сайті змагань, де в протоколі матчу зафіксовано фінальний рахунок гри — поразка України з рахунком 0:5.

У понеділок, 13 квітня, збірна України з водного поло повинна була зіграти проти команди нейтральних спортсменів з російськими паспортами (Neutral Athletes B) в матчі за 7-ме місце, але "синьо-жовті" відмовилися виходити на матч.

Реклама

Екскапітан збірної України з водного поло Олександр Дядюра, який зараз є представником Федерації водного поло України, прокоментував принципову позицію нашої команди.

"Коли ми їхали, нам прийшов бюлетень від організаторів, у якому була так звана "нейтральна" країна. Ми вже розуміли, що там будуть ці спортсмени, на жаль. До останнього думали, що не будемо з ними грати. Організатори намагалися нас розводити, і наша команда ніде не бачилася з тими спортсменами. Але так склалося, що по турнірній сітці ми випали саме на цю команду.

Дискусії, чи грати з "нейтральними" росіянами, не було. У нас чітка позиція федерації та президента федерації ще до того, як ми туди поїхали: якщо так станеться, що ми попадемо на цю команду, то не виходимо на матч", — сказав Дядюра в коментарі Суспільне Спорт.

Якби матч відбувся, це була б перша зустріч збірної України з росіянами в командних видах спорту від моменту повномасштабного вторгнення.

Реклама

