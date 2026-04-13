ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
174
Час на прочитання
2 хв

Збірній України з водного поло зарахували технічну поразку за відмову грати з росіянами

Українці відмовилися виходити на матч Кубка світу проти спортсменів з держави-терористки.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Збірна України з водного поло / Федерація Водного Поло України

Збірній України з водного поло зарахували технічну поразку за відмову зіграти з "нейтральними" росіянами на Кубку світу в другому дивізіоні, який відбувається на Мальті.

Про це повідомляється на офіційному сайті змагань, де в протоколі матчу зафіксовано фінальний рахунок гри — поразка України з рахунком 0:5.

У понеділок, 13 квітня, збірна України з водного поло повинна була зіграти проти команди нейтральних спортсменів з російськими паспортами (Neutral Athletes B) в матчі за 7-ме місце, але "синьо-жовті" відмовилися виходити на матч.

Екскапітан збірної України з водного поло Олександр Дядюра, який зараз є представником Федерації водного поло України, прокоментував принципову позицію нашої команди.

"Коли ми їхали, нам прийшов бюлетень від організаторів, у якому була так звана "нейтральна" країна. Ми вже розуміли, що там будуть ці спортсмени, на жаль. До останнього думали, що не будемо з ними грати. Організатори намагалися нас розводити, і наша команда ніде не бачилася з тими спортсменами. Але так склалося, що по турнірній сітці ми випали саме на цю команду.

Дискусії, чи грати з "нейтральними" росіянами, не було. У нас чітка позиція федерації та президента федерації ще до того, як ми туди поїхали: якщо так станеться, що ми попадемо на цю команду, то не виходимо на матч", — сказав Дядюра в коментарі Суспільне Спорт.

Якби матч відбувся, це була б перша зустріч збірної України з росіянами в командних видах спорту від моменту повномасштабного вторгнення.

Дата публікації
Кількість переглядів
174
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie