Збірній зіркового футболіста, який ледь не помер під час матчу Євро-2020, вручили відразу дві нагороди ФІФА

Збірній зіркового футболіста, який ледь не помер під час матчу Євро-2020, вручили відразу дві нагороди ФІФА

Національна команда Данії та її медичний штаб отримали приз феєр-плей.

У понеділок, 17 січня , у Цюріху відбулася церемонія вручення нагород найкращим футболістам світу за підсумками сезону за версією ФІФА під назвою The Best FIFA Football Awards 2021 .

Збірній Данії та медичному штабу, який врятував Крістіана Еріксена на Євро-2020, вручено нагороду FIFA Fair Play Award.

Також організація вирішила нагородити уболівальників збірних Данії та Фінляндії за дружню підтримку футболіста та вручити їм нагороду FIFA Fan Award.

Нагадаємо, що 12 червня півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен знепритомнів на полі під час матчу Данія - Фінляндія. Він впав на газон на 43-й хвилині матчу і не ворушився.

На полі з'явилися лікарі, щоб надати гравцеві екстрену допомогу. Вони робили Еріксену дефібриляцію серця, поки партнери закривали постраждалого від камер. Гравця було доправлено до лікарні, де його стан стабілізувався.

Незважаючи на страшний інцидент, УЄФА ухвалив рішення дограти зустріч того ж дня. Поєдинок завершився сенсаційно - команда Фінляндії перемогла Данію у своєму дебютному матчі в історії чемпіонатів Європи.

Пізніше лікар збірної Данії Мортен Боесен розповів про стан Еріксена, а в Мережі з'явилося відео з футболістом з лікарні.

15 червня Еріксен вперше вийшов на зв'язок. Він опублікував в Instagram селфі з лікарняної палати і повідомив, що з його здоров'ям нині все гаразд.

17 червня Данський футбольний союз повідомив, що Еріксену встановлять кардіостимулятор для стабільного серцевого ритму. Він має знизити ризики для здоров'я футболіста в майбутньому.

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