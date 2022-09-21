Збірну Білорусі допустили до жеребкування відбору на Євро-2024: чи може вона зіграти з Україною

Незважаючи на повномасштабну війну, які Росія за сприяння Білорусі веде проти України, УЄФА не відсторонив білоруську збірну від участі у континентальній першості.

У вівторок, 20 вересня, УЄФА оприлюднив формат жеребкування кваліфікації на Євро-2024. У відборі на континентальну першість візьмуть участь 53 команди, серед них є і збірна Білорусі.

Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

Тож поплічниця країни-окупантки зможе позмагатися за вихід на Чемпіонат Європи. Щоправда є важливий нюанс: збірні України та Білорусі будуть розведені під час жеребкування. Відтак вони не зустрінуться між собою у кваліфікації турніру.

Раніше повідомлялося, що збірну Росії не допустили до жеребкування Євро-2024.

Жеребкування відбіркового турніру Євро-2024 відбудеться у неділю, 9 жовтня, у Франкфурті.

Євро-2024 відбудеться у 10 містах Німеччини від 14 червня до 14 липня 2024 року. У фінальній частині турніру візьмуть участь 24 збірні.

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