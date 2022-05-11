Збірну Еквадору можуть виключити із ЧС-2022 - ФІФА розпочала розслідування

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) відкрила дисциплінарну справу щодо збірної Еквадору, яка, за заявою Федерації футболу Чилі, неправильно зареєструвала одного з футболістів.

Тепер збірна Еквадору може бути виключена з фінального раунду ЧС-2022.

Після скарги Федерації футболу Чилі організація вирішила розслідувати ситуацію з реєстрацією гравця еквадорської команди Байрона Кастільйо, повідомляється на офіційному сайті ФІФА.

Кастільо нібито народився у колумбійському місті Тумако, 25 липня 1995 року, а не 10 листопада 1998 року, в еквадорському Хенералі Вільяміль, і чилійська сторона надала докази цього.

Заява посилається на звіт, опублікований Національним управлінням запису актів цивільного стану в Еквадорі, в якому заявляється про невідповідність даних у свідоцтві про народження футболіста. Також цього документа не було в базі управління.

Кастільйо брав участь у 8 матчах відбіркового турніру ЧС-2022. Якщо гравця дискваліфікують, а його команді зарахують технічні поразки, то Еквадор позбавиться права виступу в фінальній частині чемпіонату світу в Катарі. Еквадор посів четверте місце в південноамериканському відборі.

Натомість чилійцям буде вигідна дискваліфікація Еквадору, адже збірна Чилі зможе зіграти на ЧС-2022 замість них.

Нагадаємо, що компанія Electronic Arts анонсувала припинення співпраці з ФІФА щодо створення однойменної популярної футбольної кіберспортивної гри.

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