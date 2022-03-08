Збірну країни-агресорки офіційно дискваліфікували з плейоф відбору на ЧС-2022

ФІФА зарахувала технічну поразку росіянам.
ФІФА затвердила зміни у стикові матчі кваліфікації ЧС-2022. Організація вирішила не шукати Польщі нового суперника у півфіналі плейоф кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 з футболу після відсторонення Росії.
Про це повідомляється на офіційному сайті ФІФА.
Таким чином, польська збірна одразу виходить до фіналу, в якому 29 березня зіграє з переможцем пари Швеція – Чехія.
Нагадаємо, що ФІФА також перенесла матч півфіналу плейоф кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 з футболу між збірними України та Шотландії.
Читайте також:
- Напад Росії на Україну: як починалось путінське вторгнення
- Що повинен знати кожен українець в умовах війни: правила та поради