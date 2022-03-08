Збірну країни-агресорки офіційно дискваліфікували з плейоф відбору на ЧС-2022

Збірну країни-агресорки офіційно дискваліфікували з плейоф відбору на ЧС-2022

ФІФА зарахувала технічну поразку росіянам.

ФІФА затвердила зміни у стикові матчі кваліфікації ЧС-2022. Організація вирішила не шукати Польщі нового суперника у півфіналі плейоф кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 з футболу після відсторонення Росії.

Про це повідомляється на офіційному сайті ФІФА.

Таким чином, польська збірна одразу виходить до фіналу, в якому 29 березня зіграє з переможцем пари Швеція – Чехія.

Нагадаємо, що ФІФА також перенесла матч півфіналу плейоф кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 з футболу між збірними України та Шотландії.

Втрати росії станом на 8 березня / ТСН.ua

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